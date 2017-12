Hospital norueguês inaugura fila do beijo De cada lado da rua, corações cor-de-rosa pintados no asfalto indicam o lugar. Foi a forma de evitar que a afeição interfira na aflição. Por isso, o hospital norueguês St. Olavs, em Trondheim, cerca de 380 quilômetros ao norte de Oslo, inaugurou hoje uma fila de carros para beijos - assim seus funcionários podem dar um beijo de adeus a quem os deixa na porta sem atrapalhar a entrada de ambulâncias. ?Um beijo é uma boa maneira de começar o dia?, diz um panfleto dirigido aos cerca de 5.500 funcionários pedindo-lhes que não congestionem o caminho. A medida foi adotada exatamente porque o costume do beijo estava causando problemas nas entradas de emergência. ?Nosso pessoal está sendo encorajado a usar a fila do beijo na chegada e na saída?, diz Marit Kvine, porta-voz do hospital. ?É importante para facilitar o acesso de pacientes e visitantes.?