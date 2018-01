Hospital saqueado corre risco de fechamento em Bagdá O hospital pediátrico central de Bagdá, saqueado por grupos armados, corre o risco de fechado, a menos que soldados norte-americanos o protejam, disseram médicos do estabelecimento. O último ataque aconteceu há dois dias, quando saqueadores, alguns deles bêbados entraram no local, disparando contra ambulâncias e ameaçando funcionários e pacientes, por quase meia hora. ?Foram levados uma geladeira e um condicionador de ar?, disse o pediatra Wahad Idan. O médico informou que os voluntários, que normalmente montam guarda no hospital, decidiram deixar seus postos e que a proteção prometida pelos militares da coalizão não chegou ainda. Escolas da capital reabrirão em setembro As escolas da capital do Iraque devem ser reabertas em setembro, assegurou hoje um oficial americano, responsável pelos assuntos civis em Bagdá. O major Mike McCreary disse que será necessário tempo para reconstruir a infra-estrutura de base para a educação pública, devastada pelos bombardeios e os saques que começaram com a queda de Saddam Hussein. ?Algumas escolas poderiam funcionar rapidamente, mas outras não. Não queremos que as escolas reabram em pleno verão, quando faz muito calor?, disse o major. Já o responsável por quase 140 escolas da região de Roussafa al Thanya, no norte de Bagdá, Falah Hassan Abid, apenas a metade dos estabelecimentos da sua zona foram danificados e que os docentes estão dispostos a retomar imediatamente seus trabalhos. ?Os estudantes precisam prestar os exames de fim de ano, caso contrário, perderão o ano letivo?, lembrou. Veja o especial: