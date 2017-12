Hospitalizada por gravidez extra-uterina nora de Elizabeth II A condessa de Wessex e nora da rainha Elizabeth II precisou ser hospitalizada e submetida a uma cirurgia de urgência, nesta quinta-feira devido a uma gravidez extra-uterina. O Palácio de Buckingham não quis comentar a natureza da cirurgia a que se submeteu Sophia de Wessex, de 36 anos - casada com o príncipe Edward -, mas confirmou sua internação num hospital londrino para uma operação de emergência. A gravidez de Sophia não havia sido anunciada antes de ela ser transportada de helicóptero de sua residência privada, em Bagshot Park, no condado de Surrey, ao hospital King Edward VII, no centro de Londres. Após a operação, a condessa de Wessex se encontrava em "boas condições", disse o serviço de imprensa do palácio, acrescentando que Edward permanecia ao lado da esposa. Antes de se casar com o príncipe, em junho de 1999, Sophia Rhys-Jones, filha de um vendedor de pneus, era uma mulher de sucesso no mundo dos negócios. O casal ainda não tem filhos. Edward, de 37 anos, é o quarto filho da rainha e foi o último a se casar. Após o casamento, a condessa de Wessex continuou a trabalhar em sua empresa de Relações Públicas, a R-JH, apesar das críticas de que esse tipo de trabalho era inapropriado, por causa de seus vínculos com a família real. Ela e o príncipe Edward se conheceram no Queen´s Tennis Club de Londres, em 1993, onde ela estava trabalhando como relações públicas em um evento de caridade. Logo em seguida, eles começaram a sair juntos.