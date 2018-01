Hotel de jornalistas é revistado por fuzileiros dos EUA Fuzileiros norte-americanos revistaram na manhã desta terça-feira vários quartos do Hotel Palestina, no centro de Bagdá, local onde está a maioria dos jornalistas internacionais, e aparentemente prenderam algumas pessoas, informaram os jornalistas. O sargento dos fuzileiros navais, José Guillén, confirmou a ação, mas não quis comentar sobre as supostas prisões. ?O prédio não estava 100% seguro, por isso fizemos uma inspeção?, disse. Linda Roth, produtora da TV a cabo norte-americana CNN, disse que quando abriu a porta do seu quarto encontrou dois fuzileiros armados, que a ordenou a ficar no chão enquanto vasculhavam o ambiente. ?Eles procuravam por alguém?, afirmou a produtora. Segundo Roth, três homens deixaram o hotel sob a guarda dos fuzileiros. Veja o especial :