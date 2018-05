Hotel de Ouattara é alvo de ataques na Costa do Marfim

As forças aliadas ao líder Laurent Gbagbo, que se recusa a deixar o poder na Costa do Marfim, atacaram neste sábado o hotel onde Alassane Ouattara - reconhecido como vencedor do pleito presidencial de novembro passado - se abriga na principal cidade do país, Abidjan.

As informações são de testemunhas e de uma autoridade da ONU, organismo que protege Ouattara no hotel.

As forças de Gbagbo haviam sofrido derrotas consecutivas na última semana, após o avanço de simpatizantes e milícias aliadas a Ouattara. O próprio Gbagbo foi forçado a se isolar em um bunker para se proteger. Abidjan virou seu último bastião.

Mas correspondentes da BBC relatam que Gbagbo dá novo sinal de força ao atacar o Golf Hotel, supostamente com morteiros e tiros.

Segundo Hamadoun Toure, porta-voz da ONU em Abidjan, "em conformidade com nossa ordem de proteger o hotel onde Ouattara se encontra, as forças de paz responderam (aos ataques dos simpatizantes de Gbagbo) alvejando a origem dos tiros".

Impasse

O país enfrenta um impasse político e está à beira da guerra civil desde as eleições de novembro, nas quais Ouattara foi classificado como vencedor pela comunidade internacional. Mas Gbagbo, que disputava a reeleição, rejeita os resultados, alegando fraude, e se nega a deixar a Presidência.

Os confrontos se intensificaram na última semana, e ONGs alertam para abusos e crimes de direitos humanos cometidos por ambos os lados.

O correspondente da BBC Mark Doyle relata que, segundo estimativas, o conflito já forçou o deslocamento de 1 milhão de pessoas.

Há alguns dias, Gbagbo parecia estar cercado e prestes a ser derrubado pelas forças aliadas a seu opositor. Mas, neste sábado, o líder já havia retomado totalmente o controle de algumas partes de Abidjan.

A ONU acredita que algumas pausas nos confrontos deram às forças de Gbagbo a chance de se reagrupar e reagir.

Também neste sábado, a Embaixada da Grã-Bretanha em Abidjan, localizada perto da residência de Gbagbo, foi totalmente evacuada. A decisão de esvaziar o local ocorreu depois de o edifício ter sido atingido por tiros e de um morteiro ter sido encontrado no jardim.