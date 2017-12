Hotel desaba e deixa 2 mortos em Istambul Um hotel de dois andares desabou em Istambul no começo desta quarta-feira, matando duas pessoa e deixando outras 18 feridas. Mais cinco pessoas continuam soterradas pelos escombros do hotel. Equipes de resgate chamaram um médico para amputar a perna de uma pessoas presa entre os escombros, informou um canal de TV local. Os hóspedes do hotel, incluindo quatro iranianos, disseram que o desabamento foi causado por causa de vibrações do metrô turco, que fica a 250 metros do hotel. As autoridades pediram para que os trens do metrô não ultrapassem a velocidade de 30 km/h depois do acidente.