Hotel desaba e quatro peregrinos morrem em Meca Pelo menos quatro peregrinos dos Emirados Árabes Unidos morreram hoje, enquanto vários outros ficaram feridos, no desabamento de um hotel na cidade santa saudita de Meca, informaram fontes do Ministério de Informação. Edifícios vizinhos caíram junto com o hotel, situado à frente de Bab al Salam, a principal porta do santuário mais sagrado para os muçulmanos no mundo, acrescentaram as fontes. A cidade santa de Meca, berço do Islã, está repleta de muçulmanos vindos do mundo todo para realizar a peregrinação anual e celebrar a festa do sacrifício. A agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM, informou que os quatro fiéis passavam em frente ao edifício de quatro andares quando parte da fachada desabou sobre a calçada. No momento da tragédia, cerca de 30 cidadãos sauditas estavam no interior do imóvel, uma pequena casa de hóspedes que aparentemente estava em precárias condições e abrigava peregrinos humildes. Fontes de Segurança sauditas informaram que várias pessoas ficaram feridas e foram transferidas a hospitais da cidade. Mais de 2,5 milhões de peregrinos muçulmanos se reúnem nesta época em Meca e Medina para realizar a peregrinação sagrada anual, Hach, um dos cinco pilares do Islã, que todo fiel deve cumprir pelo menos uma vez na vida se sua saúde e sua condição financeira permitirem.