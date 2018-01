Hotel é atacado com granada em Bagdá Uma granada propelida por foguete foi lançada por desconhecidos contra o hotel Sheraton, no centro de Bagdá, onde vários funcionários de multinacionais e jornalistas estrangeiros estão hospedados, segundo guardas de segurança. O dispositivo atingiu o 13º andar do edifício. Não há informações sobre mortos ou feridos. Do outro lado do Rio Tigre, tocaram sirenes na área que abriga o QG da coalizão. Um porta-voz dos militares americanos disse que não tinha nenhuma informação sobre o ocorrido. Soldados dos EUA protegem o Sheraton e o vizinho hotel Palestina de atentados.