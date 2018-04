Hotel pega fogo na capital do Paquistão Um incêndio atingiu hoje o hotel Marriott de Islamabad, provocando um susto cinco meses depois de o edifício ter sido devastado por um atentado com caminhão-bomba perpetrado por radicais islâmicos. Ahmed Shah, um porteiro do hotel, disse que o fogo aparentemente começou na cozinha de um restaurante interno, mas um porta-voz do hotel disse que a causa ainda é desconhecida. Uma espessa coluna de fumaça escura era vista saindo do segundo andar do hotel, situado no centro da capital paquistanesa. Bombeiros combatiam as chamas, disseram testemunhas. Não há informações sobre vítimas. O Marriott reabriu suas portas em dezembro, mas parte do hotel ainda passa por reforma. O atentado de setembro do ano passado provocou a morte de mais de 50 pessoas.