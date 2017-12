Hotel terá de indenizar cigana por negar-lhe um quarto Um tribunal do leste da República Checa taxou em 50.000 coroas (US$ 1.950) a indenização devida a uma cigana que procurou um quarto num hotel e foi barrada. ?É uma decisão importante?, disse David Zabransky do Counseling Center for Citizenship, Civil and Human Rights, uma organização não governamental que ajudou a mulher. O centro tem ajudado dezenas de ciganos, que são recusados pelo atendimento de restaurantes e bares checos, mas ?este foi o primeiro caso de discriminação num hotel?, segundo Zabransky. A cigana levava um gravador fornecido pelo centro quando pediu acomodações para ela, seu parceiro e dois filhos no hotel de Metalurg, em Ostrava, a 350 quilômetros a leste de Praga, em julho do ano passado. De acordo com Zabransky, o hotel tinha fama de recusar ciganos. Disseram à mulher que não havia lugar e que ela teria de esperar 20 anos por um. Mas os funcionários do centro, que chegaram ao hotel logo depois de ela ser dispensada, encontraram quartos disponíveis. O tribunal regional de Ostrava determinou que os proprietários do hotel, além da indenização, pedissem desculpas à cigana pela discriminação. Eles recorrerão do veredicto. As organizações de direitos humanos tem acusado constantemente a República Checa de discriminação contra sua minoria de 250.000 ciganos da etnia Roma, que sofrem com altas taxas de desemprego e são freqüentemente vítimas de ataques étnicos.