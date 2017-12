Howard conquista nas urnas quarto mandato na Austrália O coalizão do primeiro-ministro da Austrália, o conservador John Howard, ganhou neste sábado as eleições no país, com larga vantagem sobre a oposição trabalhista de Marl Latham. Será a quarta vez seguida que Howard assume a chefia do governo. Ele está no cargo desde 1996. Sorrindo, o primeiro-ministro, 65 anos, disse estar honrado com a vitória. "A primeira coisa que digo aos australianos ao aceitar o encargo de liderar a nação pelos próximos anos é que vou me dedicar a serviço da população". A Austrália comandada por Howard foi um dos primeiros a mandar tropas ao Iraque. Com a vitória do premier conservador, as tropas australianas permanecerão no país árabe. "Eu quero congratular meu bom amigo, primeiro-ministro John Howad, que conquistou uma grande vitória", disse o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, durante comício no estado americano de Missouri. Com cerca de 70% dos votos apurados, a coalizão conservadora da Howard estava com 52,4% deles, contra 47.6% do trabalhista Latham, que reconheceu a derrota.