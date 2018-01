Howard Dean deve anunciar desistência hoje nos EUA O ex-governador de Vermont, Howard Dean, deve abandonar hoje a disputa para representar o Partido Democrata nas eleições presidenciais dos EUA, segundo duas fontes do partido. Dean deve anunciar seus planos em entrevista a ser concedida esta tarde, por volta das 15h (de Brasília), de acordo com as mesmas fontes. Na primária realizada ontem em Wiscosin, Dean ficou em terceiro lugar na disputa pela candidatura pelo Partido Democrata. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.