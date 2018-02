HQ contará história de mercenários no Iraque As operações de mercenários contratados para trabalhar no Iraque vão virar história em quadrinhos nos Estados Unidos. A HQ será inspirada nos relatos de homens ligados à Blackwater, maior fornecedora de serviços de segurança particulares no país do Oriente Médio. O livro promete contar a "realidade" da vida dos mercenários em Bagdá.