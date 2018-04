Hu Jintao diz que pretende estreitar relações com EUA O presidente da China, Hu Jintao, foi formalmente recebido hoje na Casa Branca e, junto com seu colega Barack Obama, pediu mais empenho na cooperação entre os dois países. Durante uma cerimônia no jardim sul da Casa Branca, durante a qual os hinos dos dois países foram executados, Obama disse que vê "grandes oportunidades" para os dois países. Hu declarou que quer estreitar as relações entre os dois países e alegou que o mundo se beneficia quando os Estados Unidos e a China trabalham juntos.