Hu Jintao é o novo número 1 da China Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC) nomeou nesta sexta-feira o vice-presidente, Hu Jintao, de 59 anos, como novo secretário-geral do PCC e, conseqüentemente, o novo chefe de Estado, substituindo o atual presidente chinês, Jiang Zemin, que deixa o cargo depois cumprir os dois mandatos permitidos pela Constituição. A nova direção chinesa conta com nove nomes, entre eles Wu Bangguo, segundo homem na hierarquia, seguido por Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun e Luo Gan. Mas Zemin, de 76 anos, não se desligará totalmente do poder. Ele foi reeleito chefe da Comissão Militar Central (CMC), as Forças Armadas da China, pelo Politburó do PCC. Com isso, Zemin segue o caminho de Deng Xiaoping, que exerceu este cargo entre 1987-97, e conserva um alto poder à frente do Exército chinês, que é o maior do mundo, com dois milhões e meio de homens. Zemin deixará o cargo em março de 2003.