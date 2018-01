Hu Jintao pede ao PCCh parar erradicar corrupção O presidente da China, Hu Jintao, pede aos membros do Partido Comunista da China (PCCh) para erradicar a corrupção e a pagar os salários aos trabalhadores, informou hoje o diário governista China Daily. "A luta contra a corrupção é uma tarefa a longo prazo, árdua e complicada, e o Partido deve erradicá-la com firmeza", afirmou Hu durante uma reunião de dois dias do principal órgão de disciplina do PCCh. Os abusos cometidos pelos quadros governamentais em 2005 desviaram US$ 36 bilhões, enquanto que 196 funcionários foram julgados ou condenados, entre eles o ministro da Terra, Tian Fengshan, condenado a prisão perpétua em dezembro por corrupção. O Partido se comprometeu durante a reunião a "tomar medidas em outros assuntos que podem disparar a crispação social, entre eles os US$ 12 bilhões em salários pendentes de pagar aos imigrantes rurais nas cidades". A abertura econômica da China, admirada por instituições internacionais, aumentou as diferenças econômicas e representou a perda de uma rede de assistência social e sanitária que durante a economia planificada estava garantida.