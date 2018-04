Hu Jintao se reúne com congressistas dos EUA Legisladores norte-americanos disseram que reclamaram das violações aos direitos humanos na China ao presidente do país, Hu Jintao, que visitou o Congresso dos Estados Unidos hoje. Hu se reuniu com os legisladores e teve encontros separados com líderes da Câmara dos Representantes e do Senado. Ontem, ele foi recebido na Casa Branca, em visita de alto nível, cujo objetivo foi melhorar a confiança entre as duas superpotências.