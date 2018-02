Hu Jintao visita cidade histórica no Japão

O presidente da China, Hu Jintao, visitou neste sábado a antiga capital japonesa de Nara, no último dia da histórica viagem ao Japão para melhorar as relações entre os dois países, informou a agência local de notícias "Kyodo". Hu iniciou a última jornada de sua viagem com uma visita aos templos históricos de Nara, entre eles o de Toshodaiji, construído pelo monge chinês Ganjin em 759. A escala de Hu em Nara (centro), que foi a primeira capital do Japão no século VIII, tem como objetivo destacar os aspectos que aproximam os dois países, em vez de lembrar sua conflituosa história recente. O presidente da China deve agora se dirigir a Osaka, onde participará de um almoço com as autoridades locais e visitará a sede da Panasonic, antes de partir de volta a Pequim.