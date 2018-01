Hubble pode ter descoberto 100 novos planetas na Via Láctea O telescópio espacial Hubble pode ter descoberto até 100 novos planetas orbitando estrelas em nossa galáxia. A descoberta foi feita quando o Hubble observou milhares de estrelas na área central da Via Láctea. Se a descoberta for confirmada, o número de planetas que sabidamente orbitam outras estrelas passará a 230. A observação do Hubble dará ainda alguma sustentação à idéia de que quase todas as estrelas semelhantes ao Sol em nossa galáxia, e provavelmente no universo, são acompanhadas de planetas. "Eu acho que esse trabalho tem o potencial de ser o avanço mais significativo na descoberta de sistemas planetários extra-solares desde que os primeiros planetas foram descobertos em meados da década de 1990", disse Steven Beckwith, diretor do Instituto de Ciências do Telescópio Espacial. Os planetas foram encontrados pelo astrônomo Kailash Sahu durante um período de sete dias de observação em fevereiro. Mas, segundo Beckwith, a existência dos planetas ainda deve ser confirmada, e os resultados finais de pesquisas só ficarão prontos em setembro ou outubro. "Nós precisamos confirmar alguns dos possíveis planetas descobertos em volta de estrelas mais brilhantes utilizando uma técnica conhecida como velocidade radial, um processo que levará algumas semanas. As imagens do Hubble também têm que ser mais analisadas", explicou o diretor do Instituto. Novos estudos Os astrônomos esperam ser possível estudar as atmosferas de entre 10% e 20% dos planetas descobertos. A agência espacial americana Nasa está analisando a possibilidade de reformar o Hubble utilizando uma nave não-tripulada, depois de avaliar, no começo do ano, que enviar astronautas ao telescópio em ônibus espaciais é perigoso. A decisão foi tomada depois do desastre com o ônibus espacial Columbia, no ano passado.