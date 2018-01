Hubble registra imagem de nascimento de estrelas O telescópio espacial Hubble, da Nasa, conseguiu registrar uma série de imagens de uma região no espaço com alta concentração de gases e poeira em que milhares de estrelas estão se formando. Essa região, chamada nebulosa Doradus 30, possui uma massa central brilhante em que se agrupam estrelas de cerca de 25 galáxias próximas à nossa. As imagens registradas ontem pelo Hubble mostram a radiação ultravioleta e material cósmico em alta velocidade liberados por essa massa central, denominada R136 (a grande forma azul que aparece à esquerda). A radiação é uma das responsáveis pelo movimento do gás e da poeira cósmica que formam estruturas semelhantes a um pilar que são os embriões das novas estrelas. A foto divulgada pela Nasa mostra detalhes nunca antes vistos de uma região interna da nebulosa Doradus 30, que mede 200 anos-luz de comprimento por 150 anos-luz de altura. Ela se localiza na Via Láctea, a 170.000 anos-luz da Terra.