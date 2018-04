Huckabee vence disputa republicana na Virgínia Ocidental

O ex-governador do Arkansas Mike Huckabee venceu a disputa republicana no Estado da Virgínia Ocidental nesta terça-feira, 5, derrotando John McCain e Mitt Romney no primeiro dos 24 Estados que têm votação para a escolha dos candidatos presidenciais de novembro, segundo projeções da mídia. Veja também: Especial eleições americanas Cobertura completa das eleições nos EUA Huckabee, um pastor batista, visa ter um bom desempenho nos Estados do Sul do país, onde os evangélicos predominam. Ele falou a delegados na convenção do Partido Republicano no Estado mais cedo nesta terça. Romney liderou a primeira rodada de votação, mas não teve a maioria necessária para assegurar a vitória. As projeções mostram vitória de Huckabee no segundo turno. Vinte e quatro Estados estão realizando votações para definir os candidatos dos dois partidos na Super Teça-Feira, o principal dia na corrida presidencial para as duas siglas. Os republicanos têm disputas em 21 Estados nesta terça, enquanto os democratas estão competindo em 22 Estados.