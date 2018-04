Huckabee vence disputa republicana no Arkansas e no Alabama O ex-governador do Arkansas Mike Huckabee venceu a primária republicana de seu Estado, segundo projeções da mídia norte-americana, em uma vitória que pode manter suas esperanças de continuar na corrida pela indicação do partido para a eleição presidencial de novembro. Arkansas foi a terceira vitória de Huckabee na Superterça --assim chamada porque praticamente metade dos Estados norte-americanos votam para escolher os candidatos dos partidos Republicano e Democrata. Huckabee venceu também na primária do Alabama e na convenção da Virgínia Ocidental. Ele foi governador do Arkansas entre 1996 e 2007.