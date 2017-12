Hugo Chávez acusa TV de divulgar "propaganda terrorista" O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez voltou a ameaçar neste domingo os meios audiovisuais privados do seu país, caso esses insistam em difundir o que ele classifica como "propaganda terrorista" e incitações de revolta contra seu governo. Chávez criticou a televisão por causa de um vídeo em que supostos oficiais, com os rostos cobertos, o acusam de praticar uma ideologia política de extrema esquerda. O presidente fez questão de lembrar que os meios audiovisuais podem operar legalmente graças a concessões estatais. E disse que tem sido muito tolerante e permissivo, mas não vai admitir que a paz do país seja colocada em perigo. Chávez prometeu se reunir com os donos de redes de rádio e TV do país - a maioria, de oposição - para informá-los sobre suas obrigações e restrições. Em seu programa de rádio e TV, Alô Presidente, Chávez anunciou hoje a baixa dos almirantes envolvidos no golpe de estado ocorrido em abril - que o depôs por 48 horas -, e advertiu que os velhos políticos querem apenas usar as Forças Armadas "como camisinha", para depois descartá-las. Cerca de 80 generais e almirantes perderam seus cargos e 600 estão submetidos a investigações internas. O presidente classificou como um "importante triunfo diplomático" o apoio recebido da OEA - Organização dos Estados Americanos - que censurou o golpe de abril como ruptura da ordem institucional na Venezuela.