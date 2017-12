Hugo Chávez pede que Malásia evite o Ocidente O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu nesta terça-feira à Malásia para evitar os poderes do Ocidente. Chávez pediu que o governo malaio expanda seu potencial econômico, e ofereceu a Venezuela como destino para o azeite de palmeira e a tecnologia petroleira exportados pelo país. "São acordos petroleiros, petroquímicos, e o ministro da Energia e do Petróleo [Rafael Ramírez], está reunido com o presidente da Petronas [estatal malaia]" para concluir os projetos, assegurou Chávez. No segundo dia de sua visita oficial, Chávez afirmou que a solução para as nações subdesenvolvidas não estava no norte - fazendo alusão aos Estados Unidos - mas sim no trabalho conjunto destes países, sem imposições. Chávez qualificou Malásia e Venezuela como países "irmãos". Encarregados das companhias petroleiras dos dois países reuniram-se nesta terça-feira, segundo Chávez, para definir acordos que serão assinados em dezembro, quando o primeiro ministro malaio, Abdullah Ahmad Badawi, vai visitar a Venezuela. Na manhã desta terça-feira, Chávez visitou uma indústria produtora de azeite de palmeira nas redondezas da capital, Kuala Lampur. A Malásia é o principal exportador mundial do produto e a idéia do presidente venezuelano é desenvolver uma indústria do setor no país, que conta com o mesmo clima tropical da nação asiática. "A Venezuela poderia dedicar até 10 mil hectares para a plantação de palmeiras e para isso queremos contar com a tecnologia da Malásia", afirmou o presidente. Entrada no Conselho de Segurança Chávez foi recebido com honras no Parlamento da Malásia na manhã desta segunda-feira e anunciou que o governo do país asiático apóia a tentativa da Venezuela para obter um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. O apoio foi oferecido pelo governo malaio "em uma mensagem oficial", afirmou Chávez à emissora de televisão da Venezuela. O anúncio foi feito depois de Chávez chegar da China, outro país que apoiou o governo de Caracas para conseguir um assento no Conselho de Segurança. A Rússia também informou que dará apoio à Venezuela. O governo dos Estados Unidos, em alerta sobre os laços de Chávez com países como Irã e Coréia do Norte, tentou bloquear a entrada da Venezuela no Conselho de Segurança, apoiando a Guatemala. Investimentos em Petróleo A visita ao país foi qualificada como "extraordinária" por Hugo Chávez, já que impulsionou o desenvolvimento de seu país, pois na viagem foram acertados importantes projetos de cooperação em matéria energética. Nesta terça-feira, Chávez participou de um fórum de empresários malaios e os incentivou a intervir na Venezuela em setores energéticos, de infra-estrutura e tecnologia, entre outros, e propôs cooperação na área petroleira. "Nos últimos onze trimestres tivemos um crescimento médio de 12,6% no PIB venezuelano, algo que não tinha acontecido no país e uma ou outra vez na América Latina", afirmou Chávez para os empresários. "A Venezuela está passando de um modelo monoprodutor petroleiro para um diversificado", afirmou, se referindo ao crescimento da infra-estrutura e das telecomunicações, setores que, junto com o energético e do azeite de palmeira, são considerados os principais para receber investimento malaio. Chávez anunciou que em setembro os ministros do Exterior, do Petróleo, do Comércio e da Habitação vão voltar ao país asiático para "dar forma" aos projetos com a intenção de firmá-los até dezembro. O país sul-americano tem a maior reserva de petróleo do planeta, em torno de 300 milhões de barris, segundo o presidente que, por isso, propôs a criação de empresas mistas para a extração de petróleo venezuelano. Mesmo que o país asiático se auto-abasteça, não possui reservas suficientes. A intenção de Chávez é que em dezembro, quando o primeiro-ministro malaio estiver na Venezuela, "seja possível explorar o primeiro poço da Petronas", afirmou. Ele calculou que os pagamentos pelos investimentos no país podem ser feitos com 10 mil barris de petróleo por dia.