Hugo Chávez pede respeito à soberania do Irã O presidente venezuelano, Hugo Chávez, instou neste domingo, 25, a comunidade internacional a "respeitar a soberania do Irã" e a evitar que seja atacado pelos Estados Unidos. O líder venezuelano afirmou isto em seu programa dominical de rádio e televisão "Alô Presidente". "Defendemos a soberania dos povos do mundo, por isto exigimos respeito à soberania do Irã, pois está na primeira linha de alvos americanos", declarou Chávez. Ele leu algumas informações divulgadas pela imprensa russa segundo as quais o ataque dos EUA ao Irã acontecerá no dia 6 de abril. De acordo com esta informação, a operação se chama "Morder", durará 12 horas, das quatro da manhã às quatro da tarde, e terá como alvos 20 instalações nucleares, além do centro de comando das forças armadas iranianas. "Tomara que o povo americano, o Congresso dos EUA e os demais países influentes do mundo detenham a loucura do império americano", afirmou Chávez. Segundo o presidente da Venezuela, "deter" os EUA é uma necessidade para todo o mundo, pois "hoje pode ser Irã e amanhã qualquer outro país que não lhes agrade". Chávez disse que assim como existe um plano de ataque ao Irã, "também existe um plano de ataque à Venezuela", que poderia ser colocado em prática a qualquer momento.