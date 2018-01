Hugo Chávez pede respeito às normas eleitorais O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu hoje a todos os setores do país para que respeitem as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para garantir o normal desenvolvimento do processo de coleta de assinaturas em apoio aos referendos contra o mandatário e 38 deputados opositores. "Espero que todos os setores envolvidos respeitem as normas", disse Chávez durante um discurso feito em cadeia nacional de rádio e televisão de um hotel da capital. Chávez aproveitou para voltar a acusar as redes privadas de televisão, sem citar nomes, de terem violado esta semana normas sobre propaganda eleitoral aprovadas no último dia 14 pela CNE. A autoridade eleitoral fixou uma série de normas para regular o tempo de duração diária das propagandas nos meios de comunicação e evitar campanhas de descrédito entre os lados. O oficialismo realizará entre 21 e 24 próximos uma coleta de assinaturas em apoio aos referendos revogatórios de 38 deputados da oposição. Da mesma forma, grupos opositores realizarão entre 28 de novembro e 1º de dezembro a coleta de assinaturas em apoio ao referendo sobre o fim do mandato de Chávez. Hoje, um tribunal venezuelano ordenou a detenção preventiva de três militares rebeldes por sua participação nos ataques com explosivos ocorridos em fevereiro passado nas sedes diplomáticas da Espanha e Colômbia. Os acusados são: general da reserva Felipe Rodríguez; e os tenentes Germán Valera e José Colina.