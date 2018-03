Hugo Chávez vai visitar a Colômbia dia 23 de junho

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, visitará a Colômbia no dia 23 de junho, informou na terça-feira, 12, a imprensa colombiana. O telejornal CM& confirmou a visita, mas não deu mais detalhes sobre a viagem do governante venezuelano. No dia 6 de junho, os chanceleres da Colômbia, Fernando Araújo, e da Venezuela, Nicolás Maduro, marcaram uma reunião para os dias 22 e 23 de junho, na cidade colombiana de Cartagena, "para avançar no fortalecimento das relações". "Marcamos um encontro especial das comissões e ministros envolvidos em diversos temas", disse Maduro a jornalistas.