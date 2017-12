Hugo Chávez visitará a China para tratar de relações bilaterais O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, visitará a China na semana que vem para tratar das relações bilaterais e, provavelmente, sobre os intercâmbios energéticos entre ambos os países, anunciou nesta terça-feira a agência estatal Xinhua. Chávez estará na China entre os dias 22 e 27, mas o governo de Pequim não revelou seu itinerário nem com quem pensa em reunir-se. O porta-voz do Ministério de Exteriores, Liu Jianchao, anunciou que o presidente da República Bolivariana irá à China respondendo ao convite do presidente Hu Jintao. As relações entre ambos os países se reforçaram desde que Chávez, um dos mais ferozes críticos da política dos Estados Unidos, assumiu o governo em 1998. Com o fortalecimento da diplomacia, as exportações de petróleo venezuelano à China também tiveram um importante aumento, especialmente desde que o país asiático decidiu deixar de depender do petróleo do Oriente Médio, cuja situação política o transforma em mais instável. A Venezuela, que é o quinto produtor mundial de petróleo, exporta atualmente cerca de 70 mil barris de petróleo diários à China, o segundo consumidor e importador após os EUA. As trocas comerciais entre China e Venezuela foram de US$ 2.141 bilhões em 2005, e a China mantém um déficit com o país latino-americano de US$ 326 milhões.