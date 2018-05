Humala agradece a Vargas Llosa por apoio O candidato à presidência do Peru Ollanta Humala agradeceu ontem o respaldo político dado pelo Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que na terça-feira declarou que votará no nacionalista no segundo turno da eleição. "Agradecemos o respaldo de Vargas Llosa assim como o de milhões de peruanos", disse Humala. O escritor afirmou que votaria no candidato da coalizão Gana Peru sem alegria e com muitos temores. Humala enfrenta em 5 de junho a deputada Keiko Fujimori, herdeira política do pai, o ex-presidente Alberto Fujimori.