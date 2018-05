Humala ainda discute carta de compromissos O candidato à presidência do Peru Ollanta Humala (foto) evitou ontem confirmar se assinará a carta de compromissos pedida pelo terceiro colocado no primeiro turno da eleição, Pedro Pablo Kuczynski. A carta, apresentada também à outra candidata, Keiko Fujimori, exige que eles se comprometam a não mudar a Constituição. De acordo com o porta-voz de Humala, Daniel Abugattás, ainda há aspectos do texto a serem Revisados.