Humala é visto por investidores como uma opção arriscada A possível vitória do nacionalista Ollanta Humala no primeiro turno de hoje é vista com cautela pelo mercado internacional. O candidato da coalizão Gana Perú é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto e moderou seu discurso em relação à campanha de 2006 - quando recebeu abertamente o apoio do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Mas, mesmo assim, Humala ainda é visto por investidores estrangeiros como uma opção arriscada.