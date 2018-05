Humala enfrentará Keiko Fujimori no 2° turno peruano

Ollanta Humala e Keiko Fujimori comemoram números do primeiro turno no domingo

LIMA - O candidato nacionalista de esquerda Ollanta Humala foi o vencedor do primeiro turno da eleição presidencial peruana e deve enfrentar Keiko Fujimori, candidata de direita preferida pelos investidores, no segundo turno, indicam os resultados oficiais mais recentes na terça-feira, 12.

Com 96,3% dos votos apurados nesta terça, a coligação Gana Peru, de Humala, liderava a disputa, contabilizando 31,7% dos votos. Na segunda colocação aparecia Fujimori, com a coligação Fuerza 2011, com 23,4% dos votos. O segundo turno das votações deve ocorrer no dia 5 de junho.

Em terceiro lugar, Pedro Pablo Kuczynski, da coligação Alianza por el Gran Cambio, tem 18,6% do total de votos computados. A coligação Peru Posible, representada pelo ex-presidente Alejandro Toledo, está na quarta colocação, com 15,4%.

Os boletins sobre a apuração dos votos são divulgados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em espanhol). Dez candidatos concorreram à presidência na eleição, realizada no último domingo. As pesquisas de boca-de-urna e projeções baseadas nas primeiras apurações já projetavam um segundo turno entre Humala e Keiko.

Os dois candidatos mais votados até o momento no primeiro turno são, curiosamente, os que possuem a maior rejeição entre o eleitorado, segundo pesquisas de opinião conduzidas antes do pleito. Sondagens sobre o tema indicavam que metade do eleitorado peruano jamais votaria em Keiko; a rejeição a Humala era ainda maior: 60%.

A população peruana é de quase 30 milhões de pessoas, com 19,9 milhões de eleitores. De acordo com dados da ONPE, 3,5% dos votantes de encontra fora do país

