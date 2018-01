Humala mantém favoritismo a duas semanas de eleições O candidato nacionalista Ollanta Humala se mantém, com 33%, no primeiro lugar na preferência dos eleitores para as eleições de 9 de abril no Peru, segundo uma pesquisa da empresa privada Apoio. A enquete, divulgada hoje pela emissora local América Television, indicou que o candidato do partido União pelo Peru mantém sua vantagem sobre a conservadora Lourdes Flores, da aliança União Nacional, que tem 27% das intenções de voto. O ex-presidente Alan García, do centro-esquerdista Partido Aprista Peruano, é apoiado por 22% dos eleitores, enquanto que Martha Chávez, que representa a Aliança para o Futuro, do ex-presidente Alberto Fujimori, ocupa, com 7%, a quarta posição. O ex-presidente Valentín Paniagua, da aliança Frente de Centro, recebe 6% de apoio. O presidente da Apoio, Alfredo Torres, comentou que a pesquisa confirma que não acontecerem "novidades" nos últimos dias. A enquete da Apoio diz que 90% dos pesquisados já decidiram seu voto, e 10% ainda se mostram indecisos.