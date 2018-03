Humala reafirma compromisso com liberdade de imprensa O nacionalista Ollanta Humala, candidato mais votado no primeiro turno das eleições do Peru, reafirmou seu compromisso com a liberdade de imprensa durante uma reunião com os integrantes do Conselho da Imprensa Peruana. Humala, que disputará a Presidência do país no segundo turno em maio ou junho, disse que recebia os profissionais de comunicação "de braços abertos", embora tenha se queixado de críticas que recebeu de parte do setor. Ao término da reunião, Humala disse que compareceu ao Conselho da Imprensa Peruana para reafirmar suas convicções democráticas e de respeito à liberdade de expressão. Apurados 92,1% dos votos do primeiro turno, o nacionalista Humala registra 30,78% da preferência do eleitorado, seguido pelo ex-presidente Alan García, com 24,31%, e pela conservadora Lourdes Flores, com um 23,68%.