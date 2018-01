Hun Sen é eleito primeiro-ministro do Camboja Legisladores dos dois principais partidos cambojanos aprovaram Hun Sen como primeiro-ministro do país, nesta quinta-feira. A nomeação se deu quase um ano depois de uma eleição inconclusiva que deixou a nação asiática sem um governo devidamente constituído, em julho de 2003. Os membros da Assembléia Nacional aprovaram o governo da coalisão formada pelos dois partidos - o Partido Popular Cambojano, de Hun Sen, e o monarquista Funcinpec - por 96 votos contra três. Os 24 integrantes do partido da oposição, o Sam Rainsy, boicotaram a sessão. A eleição de Hun Sen faz parte de uma nova lei, na qual legisladores podem decidir vários postos por meio de votação indireta, como o de primeiro-ministro, o presidente da Assembléia Nacional e dois vice-presidentes.