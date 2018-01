Húngaros organizam comboio para levar refugiados à Áustria

BUDAPESTE - Em meio às recentes medidas adotadas pelo governo húngaro para barrar a entrada de refugiados sírios no país, cerca de 2 mil pessoas organizaram uma campanha no Facebook para levar centenas de refugiados do Oriente Médio, parados na Hungria há dias, até a Áustria e Alemanha.

O comboio pretende sair no próximo domingo rumo a Budapeste para transportar os refugiados até a Áustria. A iniciativa gera polêmica, já que na Áustria é proibido por lei transportar refugiados sem documentação em dia de um país para outro. Na Hungria, o transporte não remunerado para atravessar as fronteiras é considerado um crime, com penas de até três anos de prisão.

Os organizadores instalarão uma linha telefônica fixa para informar aos participantes sobre a situação de trânsito em todos os pontos fronteiriços entre Áustria e Hungria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, será oferecido às participantes um serviço de informação jurídica acerca dos riscos do transporte.

Em teoria não existem controles fronteiriços entre os dois países, já que ambos pertencem à zona Schengen, de livre circulação./EFE