Húngaros vão às ruas protestar contra nova Constituição

Húngaros se reúnem em Budapeste para manifestação.

BUDAPESTE - Cerca de 4 mil pessoas se manifestaram nesta sexta-feira, 15, em Budapeste, contra a nova Constituição da Hungria. Os manifestantes, a oposição e organizações civis alegam que o novo documento, redigido por iniciativa do governo, limita as liberdades individuais.

Os manifestantes pressionam o Parlamento a não aprovar a constituição, que dizem ter sido redigida apenas por um partido, o conservador Fidesz, que controla dois terços da Câmara. O presidente da União das Liberdades Fundamentais (TASZ, na sigla em húngaro), Balázs Dénes, um dos líderes do protesto, chamou seus colegas a "se converterem em anti-constitucionalistas para defender os valores democráticos".

A nova Constituição tem sido criticada por todas as forças da oposição, que entendem que ela aumenta o poder do governo e limita a capacidade de controle de órgãos como o Tribunal Constitucional. O texto, dizem os opositores, foi feito "na medida" para o Fidesz, partido do premiê Viktor Orbán.

Os protestos foram convocados pelo Facebook pelo mesmo grupo que organizou as manifestações contra a lei de meios, que foi duramente criticada pela própria União Europeia.