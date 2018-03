Hungria adia decisão sobre apoio à Otan O Parlamento húngaro adiou uma decisão sobre a autorização para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) utilize estradas, ferrovias e o espaço aéreo do país para fornecer ajuda militar à Turquia. Apesar de os quatro partidos com representação no Parlamento terem revelado, na manhã desta segunda-feira, que apoiariam o plano, uma facção de centro-direita adiou a votação, alegando precisar de mais tempo para debater a proposta. "Tivemos apenas 30 minutos para nos decidirmos e isto não é o bastante", disse Zsolt Nemeth, líder da facção. Nemeth comentou que seu grupo planeja tomar amanhã uma decisão sobre o assunto.