Hungria: foto mostra barragem antes de lama derramar Uma fotografia aérea tirada meses antes da quebra da barragem de um reservatório de lama tóxica na Hungria mostra uma pequena escoamento de material vermelho numa das paredes do dique. A polícia analisa a imagem como parte das investigações sobre como parte do muro de contenção pode ter se rompido sem que problemas estruturais fossem detectados por inspetores que estiveram no local duas semanas atrás.