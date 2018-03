Hungria realiza eleições parlamentares Eleitores da Hungria já estão votando nas primeiras legislativas desde que o país ingressou na União Européia (UE) em 2004. Estão em disputa 386 cadeiras do Parlamento e o segundo turno está previsto para 23 de abril. O resultado é incerto devido ao grande número de indecisos e da complexidade do sistema eleitoral húngaro. O atual primeiro-ministro socialista Ferenc Gyurcsany, 44 anos, faz um verdadeiro quebra-de-braço com o candidato da direita e ex-primeiro-ministro Viktor Orban, 42 anos.