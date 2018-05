Huntsman deixa campanha e anuncia apoio a Romney nas eleições

COLUMBIA - O ex-governador de Utah, Jon Huntsman, desistiu da sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.

Huntsman anunciou nesta segunda-feira, 16, que deixou a corrida presidencial e apoiará Mitt Romney. "Hoje eu suspendo a minha campanha à presidência. Eu acredito que agora é a hora da união no nosso partido ao redor do candidato mais qualificado para derrotar Barack Obama", disse Huntsman, que também foi embaixador dos EUA na China.

A desistência de Huntsman deixa cinco pré-candidatos republicanos. Romney venceu as duas primeiras prévias do partido, em Iowa e New Hampshire. A terceira prévia ocorrerá na Carolina do Sul no dia próximo sábado. "Apesar das nossas diferenças e da distância que existe entre nós em algumas questões, eu acho que o candidato é Mitt Romney", disse Huntsman.

O antigo emprego do pré-candidato, de embaixador de Obama na China, atrapalhou um pouco a campanha de Huntsman. Os rivais diziam que ele era um apoiador de Obama, citando também uma carta do republicano de 2009 qualificando o atual presidente como "um líder brilhante".

Ex-governador de Utah, Huntsman é o segundo pré-candidato a jogar a tolha desde o início das primárias republicanas, em 3 de janeiro. A deputada federal Michelle Bachmann, representante mais identificada com a ala radical do partido, o Tea Party, renunciou depois de obter um resultado pífio na primária de Iowa. Bachmann não anunciou ainda apoio a outro candidato.

Huntsman saiu-se pior do que Bachmann em Iowa, com 0,5% dos votos. Em New Hampshire, onde havia apostado todas as suas fichas, não conseguiu alcançar o almejado segundo lugar no dia 10. Ficou em terceiro, com 16,9% dos votos.

A sua desistência era esperada para logo depois de conhecidos os resultados de New Hampshire. Porém, Hunstmann ainda insistiu em levar adiante a etapa da Carolina do Sul, cuja primária está marcada para o próximo sábado. Nas pesquisas de intenção de votos, ele aparece em último lugar, com 5,3%, segundo a média calculada pelo Real Clear Politics. Para a primária seguinte, da Flórida, estava empatado na lanterninha com o governador do Texas, Rick Perry.