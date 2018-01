Hyundai e Kia perdem 4 mil carros em naufrágio A Hyundai e a Kia Motors, dois dos maiores fabricantes de automóveis sul-coreanos, perderam mais de quatro mil veículos quando o barco que os transportava colidiu com um petroleiro na costa de Singapura, revelaram hoje as empresas. A colisão ocorreu na noite de sábado e os 20 tripulantes foram resgatados, confirmou a empresa proprietária do navio, Eukor Car Carriers, acrescentando que seguiam a bordo 4.191 veículos. Alguns analistas consideram que o acidente poderá afetar as vendas da Hyundai e da Kia na Europa, para onde se dirigia o carregamento.