Iata critica Europa e eleva custo estimado de caos aéreo A Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) está revisando de US$ 200 milhões para US$ 250 milhões sua previsão de custo diário para as companhias aéreas em termos de receita perdida por causa da nuvem de cinza vulcânica que provoca o caos na região. O presidente da entidade, Giovanni Bisignani, criticou a forma como as autoridades europeias estão lidando com a situação.