Iata pede à Venezuela que pague linhas aéreas A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) declarou ontem que se o governo da Venezuela não saldar a dívida que tem com as companhias aéreas que atuam no território venezuelano, estimada em mais de US$ 4,1 bilhões pela entidade, o país poderá ficar desconectado do restante do mundo. O vice-presidente da Iata, Peter Cerda, pediu a Caracas que negocie acordos e, acima de tudo, os cumpra.