Iberia e Air France cancelarão vôos devido à greve A companhia aérea espanhola Iberia SA cancelará 62 vôos, devido à greve de controladores aéreos da França, programada para amanhã, 3 de junho. A maior parte dos vôos cancelados são vôos de curto alcance entre a Espanha e França amanhã. Apenas um vôo será afetado na quarta-feira, a rota entre Paris e Barcelona. A Air France Group anunciou que a greve resultará no cancelamento de 65% de seus vôos de curto e de médio alcance amanhã. A companhia aérea francesa operará todos os seus vôos de longo alcance. Funcionários do setor público da França, incluindo trabalhadores do setor de transporte metropolitano, condutores de trens e controladores de tráfego aéreo deverão iniciar uma greve amanhã, em um contínuo protesto contra os planos do governo de supervisionar o sistema de aposentadoria do país.