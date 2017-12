Ibrahim al-Jaafari continua como primeiro-ministro do Iraque O líder xiita Ibrahim al-Jaafari foi eleito hoje pela Aliança Unida Iraquiana (AUI) para ocupar o cargo de primeiro-ministro do Iraque, que ocupava há dois anos. Al-Jaafari foi reeleito em reunião dos representantes dos grupos que integram a AUI, que obteve 128 das 275 cadeiras do Parlamento nas eleições de dezembro passado. De acordo com a atual Constituição do Iraque, o primeiro-ministro deve ser eleito pela formação vencedora nas eleições legislativas. Al-Jaafari, líder do Partido Al Dawa - uma das principais formações que compõem a AUI - obteve os votos de 64 dos 128 deputados desta aliança xiita durante a reunião de hoje em Bagdá. Seu único rival, o vice-presidente Adel Abdel Mahdi, conseguiu 63 votos, disse o deputado Sami al-Askari, membro da Assembléia Suprema para a Revolução Islâmica no Iraque (ASRII), principal integrante da AUI. A aprovação pelo Parlamento da reeleição de Al-Jaafari é dada como certa, já que a AUI e seus aliados da Aliança Curda (AK), do presidente Jalal Talabani, ocupam dois terços das cadeiras da câmara.