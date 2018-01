Iceberg maior que Luxemburgo desprende-se da Antártida Um novo iceberg com mais que o dobro do tamanho de Luxemburgo desprendeu-se da Antártida. O Instituto Nacional do Gelo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que o imenso bloco de gelo flutuante, batizado como C-19, separou-se do continente gelado e está à deriva nos arredores da capa de gelo de Ross, na Antártida. O C-19 tem 190 quilômetros de comprimento e 31,2 quilômetros de largura, o que representa 5.928 quilômetros quadrados. Luxemburgo tem 2.586 quilômetros quadrados. O iceberg recebeu o nome de C-19 porque é o 19º iceberg detectado naquela área da Antártida desde que os registros começaram a ser feitos, em 1976. As informações sobre o C-19 vieram à tona menos de uma semana de o iceberg C-18 ter sido detectado na mesma área.