Idade de McCain é ''lembrada'' por rival

O senador Barack Obama, candidato democrata à Casa Branca, tem tentado trazer para corrida presidencial um tema delicado: a idade do republicano John McCain, de 71 anos. Para não contrariar alguns segmentos do eleitorado - principalmente os eleitores acima de 60 anos -, estrategistas democratas têm tocado no assunto de maneira subliminar. Assessores do candidato democrata negam que tenham estratégia de levar tema ao centro da campanha. Em maio, o próprio Obama, de 46 anos, rejeitou publicamente a idéia. No entanto, em seus discursos, ele ainda se refere a McCain elogiando o "meio século de serviços prestados ao país como veterano de guerra e membro do Congresso". "Eles estão usando um código", queixou-se Ed Rollins, estrategista republicano. "É óbvio que estão levantando dúvidas a respeito da idade de McCain." Outra tática que tem irritado os republicanos é a de usar alguns congressistas democratas que já passaram dos 70, como o deputado John Murtha, de 76 anos, um dos mais idosos da Câmara dos Representantes. Murtha costuma dar depoimentos à imprensa sobre como a idade pesa. "Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é encontrar forças. Falo por experiência própria", disse. "E olha que tenho quase a mesma idade dele (McCain)." De acordo com analistas, de agora em diante será cada vez mais comum ver partidários de Obama deixarem nas entrelinhas a idade do republicano. Semana passada, tanto Susan Rice, conselheira de política externa de Obama, como o senador John Kerry, candidato presidencial em 2004, descreveram McCain como alguém "confuso" com relação ao Iraque, já que ele troca muitas vezes sunitas por xiitas. O tema é levado a sério pelas duas campanhas porque pesquisas recentes mostraram que os americanos estão mais preocupados com a idade de McCain do que com a cor da pele de Obama. Segundo especialistas, isso explica por que os republicanos reclamam tanto quando há qualquer referência à idade do candidato à eleição de novembro. PESQUISA 48% dos votos obteria Barack Obama, de acordo com pesquisa ?Washington Post?/ABC News, se a eleição fosse hoje 42% dos votos teria John McCain, segundo a mesma sondagem