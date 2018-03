Identificada etapa-chave da infecção pelo vírus de dengue O Instituto Pasteur de Paris conseguiu identificar um receptor celular que é a molécula chave da infecção pelo vírus da dengue. A molécula receptora essencial, chamada DC-SIGN, intervém no início da infecção. Ela foi identificada na superfície de células particulares do sistema imunológico, as células dendríticas, consideradas as primeiras células-alvo do vírus. O receptor é procurado há muito tempo por numerosos investigadores no mundo inteiro. Para os investigadores do Instituto de Paris, esta descoberta assinala "um avanço na compreensão desta infecção, que afeta por ano, no mundo, entre 60 a 100 milhões de pessoas, e abre caminho ao desenvolvimento de tratamentos específicos atualmente inexistentes". Os resultados desta etapa chave da infecção e da propagação do vírus de dengue no seu hospedeiro humano foram publicados na revista especializada européia EMBO Reports, da Organização Européia de Biologia Molecular. Não existe vacina para o dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, e que pode ser provocada por quatro tipos de vírus. A forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica, está crescendo em todo o mundo, sobretudo na América Latina e no Caribe, onde é responsável por 20 mil mortes por ano. Os principais sintomas são febre alta, erupções e dores de cabeça, musculares e nas articulações.