Identificado 3.º gene causador de problemas cardíacos Os cientistas identificaram um terceiro gene que pode causar problemas cardíacos congênitos, importante causa de morte entre recém-nascidos. Uma versão desse gene, chamado GATA4, pode levar a defeitos na formação das paredes que separam as quatro cavidades do coração. Detalhes dessa descoberta foram divugados hoje, no site da revista Nature. Indivíduos de famílias com histórico de problemas cardíacos vêm sendo examinados para verificar se têm o gene mutante. Esses exames podem prepará-los para a possibilidade de ter filhos com a deficiência. A descoberta também poderia ajudar no desenvolvimento de medicamentos ou terapias para reverter a situação quando o bebê ainda está no útero, embora esses tratamentos ainda estejam longe de ser realidade, segundo o co-autor do estudo, Deepak Srivastava, do Centro Médico da Universidade do Texas, em Dallas. Cerca de 25 mil bebês nascidos a cada ano nos Estados Unidos apresentam problemas de coração e muitos têm de ser submetidos a cirurgia para corrigi-los.